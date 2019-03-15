ضبط 23 قطعة سلاح بدون ترخيص فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

تمكن رجال المباحث الجنائية، من ضبط 23 قطعة سلاح آلى وخرطوش، وطلقات نارية غير مرخصة، بحوزة مسلحين بمراكز المنيا .

وكان مدير أمن المنيا، اللواء مجدى عامر، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدى سالم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الحملة من ضبط 23 قطعة سلاح آلى وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت 17 فرد محلى الصنع - 3 بنادق خرطوش - بندقية آلية - 2 مسدس - 10 طلقات متنوعة، وتمكن رجال مكافحة المخدرات، من ضبط 500 جرام حشيش - 30 قرصا مخدرا.

وتمكنت حملة أمنية مكبرة لرجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، من تنفيذ 1642 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية، فى مراكز المنيا المختلفة، شملت "حبس جنائى – حبس جزئى – مستأنف"، كما تمكنت حملة مرورية، من تحرير 3841 مخالفة متنوعة، وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى قائدى المركبات على الطرق السريعة للمخدرات، تم فحص 62 سائقا، أسفرت النتائج عن تعاطى 3 سائقين للمخدرات.

وتمكن رجال شرطة المرافق العامة، من إزالة 204 حالات إشغال طريق متنوعة، وضبط 56 قضية تموينية متنوعة فى حملة بالمنيا، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.