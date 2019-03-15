ضبط قطعتى سلاح وطلقات بحوزة عاطل شمال بنى سويف

وتلقت وحدة مباحث مركز شرطة ناصر شمال بنى سويف معلومات تفيد ، قيام سيد . س . س – 32 سنة – عاطل - مقيم بدائرة المركز" سبق إتهامه والحكم عليه فى 6 قضايا " نصب وتبديد".

و بابلاغ اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف أمر بسرعة ضبط المتهم ، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن الرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز ناصر ومعاونوه ، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 2 فرد خرطوش، و 5 طلقات خرطوش غير مرخصة ، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار ، تم التحفظ على المضبوطات و تحرر محضربالواقعة وتولت النيابة التحقيق .