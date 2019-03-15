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ضبط قطعتى سلاح وطلقات بحوزة عاطل شمال بنى سويف

الجمعة، 15 مارس 2019 12:11 ص
ضبط قطعتى سلاح وطلقات بحوزة عاطل شمال بنى سويف سلاح - أرشيفية
كتب محمود عبدالراضى - أيمن لطفى
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ضبطت مباحث مركز ناصر شمال بنى سويف اليوم  قطعتى سلاح وعدة طلقات  بحوزة عاطل يقيم  دائرة المركز .

وتلقت وحدة مباحث مركز شرطة ناصر شمال بنى سويف معلومات تفيد ، قيام سيد . س . س –  32 سنة – عاطل - مقيم بدائرة المركز" سبق إتهامه والحكم عليه فى 6 قضايا " نصب وتبديد".
و بابلاغ اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف أمر بسرعة ضبط المتهم ، وعقب تقنين الإجراءات  واستئذان النيابة العامة  تمكن  الرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز ناصر ومعاونوه ، من إلقاء القبض  على المتهم وبحوزته   2 فرد خرطوش، و 5 طلقات خرطوش غير مرخصة ،  وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار ، تم التحفظ على المضبوطات و تحرر محضربالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
 
 
 

 
 
 

 


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