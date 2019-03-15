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ضبط سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

الجمعة، 15 مارس 2019 08:20 م
ضبط سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بالدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بمركزي دكرنس ونبروه في حملات تموينية على عدد من منشآت ومنافذ بيع السلع.

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن حملات الرقابة التموينية في مركزي دكرنس ونبروه أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، حيث قامت بضبط ومصادرة سلع تموينية مدعمة تبلغ قيمتها اكثر من 675 الف جنيه بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس. 

كما تم ضبط 5 محلات لبيع السلع التموينية ومصادرة سلع مدعومة قبل بيعها في السوق السوداء تبلغ قيمتها 270 ألف جنيه بقريتي بهوت وكفر بهوت التابعتين لمركز نبروه.
 
 
 

 


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