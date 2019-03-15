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صور.. وزير الداخلية يتفقد شوارع أسوان قبل ملتقى الشباب العربى والأفريقى

الجمعة، 15 مارس 2019 12:31 ص
صور.. وزير الداخلية يتفقد شوارع أسوان قبل ملتقى الشباب العربى والأفريقى وزير الداخلية يتفقد شوارع أسوان
محمود عبد الراضى
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قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بجولة ميدانية فور وصوله  لمدينة أسوان، تفقد خلالها إستعدادات أجهزة الوزارة لتأمين فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى، خلال الفترة من  16 إلى 18 الجارى.

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تضمنت الجولة المرور على عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة، وقد وجه خلال الجولة بإتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية خلال فعاليات الملتقى.

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وأشاد خلال الجولة بما شهده من إنضباط فى الأداء وما تم إتخاذه من إجراءات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة .

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وعقب المرور، عقد وزير الداخلية إجتماعاً مع القيادات الأمنية ، لإستعراض محاور الخطة الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات الملتقى ، وفى بداية الإجتماع إستمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات التى تم إعتمادها لتأمين المحاور الرئيسية لمدينة أسوان ومراقبة مداخلها وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية لشوارعها، والوقوف على إستيعاب القوات لكافة المهام، وشدد على إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة والتحلى بالإنضباط والدقة والروح المعنوية العالية والتى تُعد ركائز أساسية لتنفيذ خطة التأمين .

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كما كلف القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف وتحقيق التواجد الأمنى الفعال لبلوغ الأهداف المرجوة من إخراج الفعاليات على النحو الذى يعكس صورة واقعية لحضارة مصر وأمنها.

 
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