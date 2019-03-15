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صور.. مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة بملتقى الشباب العربى الأفريقى

الجمعة، 15 مارس 2019 04:57 م
صور.. مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة بملتقى الشباب العربى الأفريقى وصول الوفود المشاركة لمطار أسوان
كتب محمد تهامى زكى
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استقبل مطار أسوان الدولى، عددا من الوفود المشاركة فى ملتقي الشباب العربى الإفريقى المقام بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى.

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وتشارك الشركة الوطنية كناقل رسمى لوفود ملتقى الشباب المقرر انعقاده غداً والذى تستضيفه مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقى" فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى برئاسة الفريق يونس المصرى بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لوفود ملتقى الشباب العربى الأفريقى.
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وتقدم الشركة الوطنية مصر للطيران كافة التسهيلات اللازمة وكل ما لديها من امكانات في سبيل انجاح هذا الملتقي وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وإمكانيات الشركة الوطنية مصرللطيران، سواء من خلال تكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لاستقبال الوفود المختلفة وضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الهام  أو بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنظيم الحدث.

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