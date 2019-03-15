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صور.. محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية ضمن أنشطة

الجمعة، 15 مارس 2019 02:17 ص
صور.. محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية ضمن أنشطة محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية
مطروح – حسن مشالي
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شهد اللواء مجدب الغرابلي محافظ مطروح، مساء الخميس، العرض الفني لفرقتى مطروح وسيوة للفنون الشعبية، على مسرح النادي الاجتماعي، في إطار أنشطة الفرع الثقافي وقصر ثقافة مطروح، ضمن فعاليات " مطروح عاصمة الثقافة المصرية"، بحضور عدد كبير من أهالي مطروح.

محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية (1)

وأبدى محافظ مطروح، إعجابه بالعروض الفنية لفرقتي مطروح وسيوة للفنون الشعبية، ووجه لـ محمد حمدي رئيس فرع ثقافة مطروح، بتكثيف الأنشطة الثقافية، والاستفادة من إعلان وزارة الثقافة لمحافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية، مع زيادة القوافل الثقافية للمناطق البعيدة والمحرومة.

محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية (8)

وطالب المحافظ، بإعداد برنامج ثقافي مميز خلال موسم الصيف السياحي، لإبراز الفنون والتراث المميز لمحافظة مطروح.

محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية (11)

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أعلنت محافظة مطروح عاصمة الثقافة المصرية خلال عام 2019، وذلك خلال افتتاح الوزيرة لمؤتمر أدباء مصر، الذي عقد بمدينة مرسى مطروح، خلال شهر ديسمبر الماضي.

محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية (2)
 
محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية (3)
 
محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية (4)
 
محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية (5)
 
محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية (6)
 
محافظ مطروح يشهد عرض لفرقة الفنون الشعبية (7)

 

 


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