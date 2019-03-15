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صور.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترميم تمثال "رمسيس الثانى" بأخميم

الجمعة، 15 مارس 2019 02:56 م
صور.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترميم تمثال "رمسيس الثانى" بأخميم محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترميم تمثال رمسيس الثانى
سوهاج - عمرو خلف
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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، عقب أداء صلاة الجمعة اليوم، أعمال تجميع وترميم وتركيب تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد رمسيس الثاني بمدينة أخميم شمال المحافظة.

 

وأكد محافظ سوهاج، اهتمام المحافظة بهذا الحدث الهام لاستكمال الصورة التاريخية والمشهد الأثرى للمعبد الذى يعكس عبقرية القدماء المصريين، موجهاً بتوفير كافة سبل الدعم لفريق العمل المصرى العاملين بالموقع.

 

وأشار "الأنصارى" إلى خطة المحافظة الطموحة، ضمن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد، لتطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية بالمحافظة، والتى تتميز بالتنوع التاريخى والأثرى، لوضع المحافظة على الخريطة السياحية والأثرية، حيث يجرى العمل حالياً فى تطوير مناطق أبيدوس بالبلينا، وأتريبس بسوهاج، بالإضافة إلى مقابر الحواويش بأخميم، تمهيداً لوضع تلك المناطق على الخريطة السياحية.

 

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد الشوارع المحيطة بالمعبد ومدينة أخميم، للوقوف على أداء الجهاز التنفيذي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم رصد عددا من الإشغالات، لافتاً إلى أنه وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بتنفيذ حملة لرفع وإزالة الاشغالات، وجارى تنفيذها الآن.

 

يذكر أن تمثال رمسيس الثاني سيصل ارتفاعه عقب الانتهاء من أعمال التجميع والترميم إلى 14 متر تقريباً، وسيتم وضعه على قاعدة بجوار تمثال ميريت آمون، وأن القطع التى يتم تجميعها تزن من طن إلى 5 أطنان، حيث تتم أعمال الترميم بأياد مصرية من خبراء الآثار والترميم بالأقصر وسوهاج.

 

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (1)
محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (1)

 

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (2)
محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (2)

 

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (3)
محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (3)

 

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (4)
محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (4)

 

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (5)
محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (5)

 

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (6)
محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (6)

 

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (7)
محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم .. ويوجه برفع الإشغالات (7)

 


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محافظ سوهاج

ترميم تمثال رمسيس

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