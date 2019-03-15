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صور.. محافظ أسوان يكرم 7 فنانين تشكيلين لتصميم جدارية ميدان المسلة

الجمعة، 15 مارس 2019 05:59 م
صور.. محافظ أسوان يكرم 7 فنانين تشكيلين لتصميم جدارية ميدان المسلة محافظ أسوان أثناء تكريمة للفنانين
أسوان - ندى سليم
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كرم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، 7 من الفنانين التشكيلين بعد إنتهائهم من تنفيذ جدارية فنية بطول 38 مترا ، بميدان المسلة بطريق المطار تبرز المقومات الأثرية والتراثية لأسوان، كما قدم الشكر  لوزارة الثقافة على دورها  بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم فى مساندة ودعم جهود المحافظة لإبراز المقومات السياحية والأثرية والثقافية لأسوان عاصمة الشباب الإفريقى، ضمن أعمال التجميل التى شهدتها المدينة إستعداداً لإستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى

وأهدى محافظ أسوان، عدد من الميدليات التذكارية وشهادات التقدير  للفنانين المشاركين في تصميم الجدارية، تعبيراً عن إمتنان وشكر المحافظة لجهودهم، كما أهدى المحافظ درع المحافظة وشهادة تقدير للدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لحرصه على التعاون المثمر والمستمر من الهيئة فى كافة المناسبات والأحداث التى تشهدها أسوان ، مؤكداً على ضرورة الإستمرار فى التعاون من خلال تكليف فنانين نحاتين لتصميم وتنفيذ تماثيل لشخصيات ومشاهير أسوان وخاصة التاريخية لوضعها فى الميادين الرئيسية .

محافظ أسوان أثناء تكريمه الفنانين (1)
محافظ أسوان أثناء تكريمه الفنانين

 

محافظ أسوان أثناء تكريمه الفنانين (2)
محافظ أسوان أثناء تكريمه الفنانين

 

محافظ أسوان أثناء تكريمه الفنانين (3)
محافظ أسوان أثناء تكريمه الفنانين

 


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