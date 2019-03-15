صور.. "تموين الأقصر" تضبط زيوت طعام وكبدة منتهية الصلاحية

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، بأن الحملات تواصلت بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، لتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية وضبط الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية قبل الوصول إلى المستهلكين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت عن ضبط 100 لتر زيوت طعام، و120 كيلو كبدة ودجاج متبل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بفحص الأطباء البيطرين، فتم تحرير محضر 3524 جنح القسم وجار عرض المحضر على النيابة العامة.