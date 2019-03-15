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شاهد.. "مباشر قطر" تفضح تراجع اقتصاد تنظيم الحمدين بسبب دعم تميم للإرهاب

الجمعة، 15 مارس 2019 12:00 ص
شاهد.. "مباشر قطر" تفضح تراجع اقتصاد تنظيم الحمدين بسبب دعم تميم للإرهاب تنظيم الحمدين
كتب أيمن رمضان
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كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر" تهديدًا كبيرًا يطال الاقتصاد القطرى بسبب سياسات تميم بن حمد المعادية للدول العربية والمرتهنة لتنفيذ تعليمات أعداء المنطقة العربية، بالإضافة إلى تمويله التنظيمات الإرهابية وتوفير كل ما يلزم لهم من أجل نشر الخراب والدمار بالدول العربية.

 

وشدد تقرير قناة المعارضة القطرية، على أن هناك أزمة خانقة فى كافة القطاعات الاقتصادية القطرية تهدد استمرار هذه القطاعات، وتمثل ذلك فى التراجع الكبير الذى حققته البورصة القطرية خلال الأسبوع الجارى بعدما سجل مؤشر قطر الرئيسى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر من العام الماضى.

 

وأكد التقرير، أن إجمالى عدد الشركات فى البورصة القطرية يبلغ 43 شركة تراجعت أسهم 22 شركة منها، فضلاً عن تراجع 7 مؤشرات من أصل 11 مؤشرًا، بالإضافة إلى انهيار ملحوظ فى قطاعات التأمين والاتصالات والعقارات، كل ذلك بسبب سياسة النظام القطرى المعادية للجميع.

 

وشدد التقرير، على أن هناك نقصًا شديدًا فى السيولة قابله تباطو فى معدلات نمو الودائع القطرية وتكثيف التوجه نحو الاستدانة، وتابع: "الاقتصاد القطرى يسير إلى طريق مجهول والمشهد بات ضبابيًا نتيجة تبديد الأموال القطرية على الجماعات الإرهابية وارتكاب سياسات خاطئة تكبد القطاعات كافة خسائر فادحة".

 

 


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