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"سكة حديد أسوان": توافر التذاكر بأعداد هائلة لخدمة ضيوف منتدى الشباب العربى الأفريقى

الجمعة، 15 مارس 2019 04:41 م
"سكة حديد أسوان": توافر التذاكر بأعداد هائلة لخدمة ضيوف منتدى الشباب العربى الأفريقى سكك حديد اسوان
أسوان ندى سليم _ عبدالله صلاح
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أكد المهندس حسين الرشيدى، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، عن انتظام سير حركة القطارات القادمة إلى محافظة أسوان من الوجه البحرى، موضحا أن كافة شبابيك الخاصة بقطع التذاكر تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الركاب.

وأشار رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أن محطة أسوان استعدت لاستقبال الزائرين والمشاركين في منتدى الشباب العربى الإفريقى، من خلال توافر التذاكر بأعداد هائلة للمتجهين إلى محافظة أسوان على مدار الساعة، لتجنب وجود تكدس أو زحام بين المواطنين.

يذكر أن محافظة أسوان تستعد غدا السبت لانطلاق منتدى الشباب العربى الإفريقى المقرر انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوفود الشبابية الأفريقية الممثلة لـ25 دولة.


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