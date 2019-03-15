سعر اليورو اليوم الجمعة 15-3-2019

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-3-2019، مقارنة بختام تعاملات أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 19.60 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع.
فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...
سعر اليورو فى البنك المركزى19.60 جنيه للشراء
19.72 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.60 جنيه للشراء
19.79 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر19.62 جنيه للشراء
19.79 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة19.51 جنيه للشراء
19.82 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.59 جنيه للشراء
19.79 جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.71 جنيه للشراء
19.82 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.60 جنيه للشراء
19.79 جنيه للبيع
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