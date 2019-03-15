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رئيس مصلحة الجمارك يتفقد المركز اللوجيستى بقرية البضائع فى مطار القاهرة

الجمعة، 15 مارس 2019 12:42 ص
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد المركز اللوجيستى بقرية البضائع فى مطار القاهرة مطار القاهرة الدولى
كتب هانى عثمان
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تفقد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، منذ قليل، الإستعدادات النهائية لبدء العمل بالمركز اللوجيستى المطور بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى والذى من المقرر أن يتم إفتتاحة غدا السبت الموافق 16 مارس 2019.
 
وهذا ياتى فى إطار الجهود التى تقوم بها مصلحة الجمارك لدعم التجارة الإلكترونية بمصر والحرص والسعي المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الإستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية .
 
وسوف يتم من خلال المركز تقديم الخدمات للمتعاملين بالبدء فى إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك .
 
ويبدأ المركز بتقديم الخدمة لمدة أسبوع لعملاء شركة ميناء القاهرة للشحن الجوي تليها شركة مصر للطيران وشركة إير فرانس ثم الإعلان عن تفعيل الخدمات الأخرى تباعا.
 

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