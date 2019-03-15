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رئيس الوزراء العراقي يدين هجوم نيوزيلندا الإرهابي ويؤكد ضرورة التصدي بقوة للإرهاب

الجمعة، 15 مارس 2019 03:08 م
رئيس الوزراء العراقي يدين هجوم نيوزيلندا الإرهابي ويؤكد ضرورة التصدي بقوة للإرهاب هجوم نيوزيلندا
بغداد )أ ش أ(
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ندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم (الجمعة)، بالهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم على مسجدين بمدينة كرايست شيرش النيوزيلندية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المسلمين.

وقال عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إننا "نعرب عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين للاعتداء الإرهابي الذي طال المسلمين في نيوزيلندا خلال أدائهم لصلاة الجمعة"، مؤكدا ضرورة "التصدي بقوة للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره والذي يستهدف الإنسانية جمعاء"، داعيا إلى ضرورة التوحد الدولي "لمواجهة خطره في كل مكان".

وكان 49 شخصا قد لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء حادث إطلاق نار، وقع في وقت سابق اليوم، واستهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.. وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح غد السبت.

 

 

 


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