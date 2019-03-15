video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 05:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على وسيلة الحكومة لإجراء التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد

الجمعة، 15 مارس 2019 05:30 ص
تعرف على وسيلة الحكومة لإجراء التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد مجلس النواب
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، مؤخرًا نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.

 

وينص على أنه يجوز التصالح فى  أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفق شروط وحالات حددها القانون.

 

ويرصد "اليوم السابع " الوسيلة التى سيعتمد عليها القانون فى رصد المخالفات:

 

-  التصالح لن يكون إلا فى الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان.

-   والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

-  سيخضع التصالح للتصوير الجوى الذى أجرته القوات المسلحة فى 22/7/2017.

-  وكان قد تم هذا التصوير الجوى من قبل القوات المسلحة بقصد حالات التعدى على الأرضى الزراعية والمملوكة للدولة، وتمت الموافقة فى قانون التصالح فى التعدى على أملاك الدولة وفقًا لهذا التصوير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يوافق نهائيا على التصالح فى "مخالفات البناء " و "مزاولة مهنة الطب "..ويحيل مشروع قانون "مكافحة المخدرات" إلى "التشريعية".. ووزير الزراعة: مصر الأولى فى إفريقيا والسابع عالميا فى إنتاج الأسماك

الصحف المصرية:فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية.. السيسي:ملتزمون بحل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.. البرلمان يوافق على "مزاولة الطب" والتصالح فى مخالفات البناء.. وخط ملاحى منتظم مع دول أفريقيا

البرلمان

مخالفات البناء

التصوير الجوى

الاراضى الزراعيه




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"التموين" تعلن عن صرف 65% من مقررات السلع المدعمة لشهر مارس

"التموين" تعلن عن صرف 65% من مقررات السلع المدعمة لشهر مارس

رداً على تخاريف أردوغان.. مصر لن تتصالح على الدم

رداً على تخاريف أردوغان.. مصر لن تتصالح على الدم

تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

تريزيجيه يحسم مصيره مع قاسم باشا التركي نهاية الموسم

تريزيجيه يحسم مصيره مع قاسم باشا التركي نهاية الموسم

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة