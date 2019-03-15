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ترامب يعرض التعاون على نيوزيلندا عقب المجزرة ضد المصلين المسلمين

الجمعة، 15 مارس 2019 11:01 م
ترامب يعرض التعاون على نيوزيلندا عقب المجزرة ضد المصلين المسلمين ترامب
أ ش أ
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عَرَض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، على رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تقديم المساعدة في التعامل مع الحادث الإرهابي الذي نفذه إرهابي ضد المصلين المسلمين العُزَّل في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وأسفر عن استشهاد 50 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.

وكتب ترامب، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة يقول فيها: "تحدثت مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن فيما يتعلق بالأحداث المروعة التي وقعت على مدار الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف: "أبلغت رئيسة الوزراء بأننا متضامنون مع نيوزيلندا، ونحن على استعداد لتقديم أية مساعدة ممكنة".

 

 


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