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تداول 63 ألف طن قمح روسى و347 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 15 مارس 2019 01:42 م
تداول 63 ألف طن قمح روسى و347 شاحنة بموانئ البحر الأحمر بضائع -ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 17 سفينة، وتم تداول 63 ألف طن قمح روسى و347 شاحنة بضائع و33 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 63 ألف طن قمح روسى و105 شاحنات و4 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 242 شاحنة بضائع و29 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين وادى اليرموك وبوسيدون إكسبريس ومغادرة ثلاث سفن وهى محبة، الحرية، نما إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى محبة، الحرية، نما إكسبريس ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس .

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين بريدج والسفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة وسينا ومغادرة ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا، كما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض .


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