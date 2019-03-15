تحرير 1753 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن الحملات التفتيشية المفاجئة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 1753 مخالفة متنوعة، مشيرًا إلى استمرار حملات اليوم الواحد المكبرة بصورة مفاجئة لتحقيق استقرار الأسواق والقضاء على تجار السوق السوداء وضبط الأسعار وحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجارى، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط، عدم السماح بأى تهاون أو مخالفات تمس المواطن الأسيوطى، مشيرا إلى المتابعة المستمرة وبذل الجهد لتحقيق الانضباط والتصدي للمخالفين وتطبيق القانون على الجميع ومعاقبة أي مخالف أو مقصر.

وأشار المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمشرف على حملات اليوم الواحد، إلى أن الحملات شملت جميع المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي التموين والصحة والبيئة والإشغالات والنظافة والطب البيطري ومباحث التموين ومسئولي الإدارات الهندسية وتنوعت المحاضر لتشمل كافة القطاعات حيث تم ضبط 171 محضرا بمركز أسيوط و49 محضرا بمركز ديروط و246 محضرا بمركز القوصية و152 محضرا بمركز منفلوط و191 محضرا بمركز الفتح و124 محضرا بمركز أبنوب و160 بمركزا ساحل سليم و70 بمركز البدارى و195 بمركز أبوتيج و88 بمركز صدفا و95 بمركز الغنايم و84 بحي شرق و125 بحي غرب فضلًا عن إزالة كافة الإشغالات بشوارع وميادين المراكز والقرى، لافتًا إلى مشاركته في الحملات التي ضمت رؤساء المراكز والأحياء ومساعديهم ومسئولي كافة القطاعات الخدمية والرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.