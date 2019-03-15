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"بيطرى دمياط" يبدأ فى تكثيف حملاته على محلات الفسيخ والرنجة

الجمعة، 15 مارس 2019 12:00 ص
"بيطرى دمياط" يبدأ فى تكثيف حملاته على محلات الفسيخ والرنجة فسيخ -ارشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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مع اقتراب موسم شم النسيم بدأت مديرية الطب البيطرى بدمياط حملاتها المكثفة على منافذ بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمحفوظة، فى إطار متابعتها للأسواق قبل شهر من احتفالات شم النسيم، وذلك للتأكد من صلاحية المعروض بالأسواق حفاظًا على سلامة المواطنين وحمايتهم من مخاطر الأغذية الفاسدة.

وقال الدكتور إيهاب شكرى، مدير مديرية الطب البيطرى بدمياط، لـ"اليوم السابع" إنه تم تشكيل لجنة لشن حملات مكثفة على محلات بيع الفسيخ والرنجة وذلك للتأكد من صلاحية المعروض من السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين على الاسواق .

 

 


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