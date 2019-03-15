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بلومبرج: مصر تعود إلى نادى كبار مصدرى الغاز الطبيعى المسال

الجمعة، 15 مارس 2019 09:13 ص
بلومبرج: مصر تعود إلى نادى كبار مصدرى الغاز الطبيعى المسال حقل ظهر ومحطة تسييل الغاز
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر أشارت إلى استعدادها للعودة للانضمام إلى نادى كبار مصدرى الغاز الطبيعى المسال، وقدمت أكبر عرض لإمداد السوق فى خمس سنوات على الأقل.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن شركة الغاز الحكومية "إيجاس" قد عرضت بيع أربع شحنات من الغاز المسار للتحميل فى إبريل.

وهذه العطاءات مستحقة فى 18 مارس وصالحة حتى 25 من الشهر نفسه، وفقا للمصادر التى رفضت الكشف عن هويتها لسرية التفاصيل. كما تقوم الشركة بتسويق أربع شحنات للتحميل فى مايو، وثلاثة فى يونيو.

وستصل شحنات إضافية من مصر إلى السوق الذى يعانى بالفعل من تدنى الأسعار الفورية للوقود  منذ يوليو 2017 بعد شتاء معتدل أدى إلى تقليص الطلب فى جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

وتساهم الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا جميعا فى إغراق السوق وتقوم ببناء مصانع جديدة لتصدير الوقود وبناء حصتها فى السوق.

 وقالت "بلومبرج" إنه بالنسبة لمصر، تمثل هذه المناقصة إحياء لصناعة الغاز فيها، حيث أجبرها تراكم الإنتاج المحلى إلى وقف معظم صادرات الغاز الطبيعى المسال فى عام 2014. واستعادت البلاد الاكتفاء الذاتى بعد الاكتشافات المهمة بما فى ذلك حقل ظهر العملاق.

 ويتم تصدير الغاز المسال من محطتى دمياط وإدكو، اللتين كانتا خاملتين إلى حد كبير قبل خمس سنوات.

 

 


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