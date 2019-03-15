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بعد هجوم نيوزيلندا..الولايات المتحدة تشدد إجراءات الأمن حول المساجد

الجمعة، 15 مارس 2019 10:18 م
بعد هجوم نيوزيلندا..الولايات المتحدة تشدد إجراءات الأمن حول المساجد مسجد النور فى نيوزيلندا الذى أرتكب فيه المجزرة الدموية
رويترز
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شددت الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة إجراءات الأمن حول المساجد قبل صلاة الجمعة بعد ما قتل إرهابي مسيحى متطرف 49 مسلم خلال آدائهم صلاة الجمعة، وأصاب أكثر من 40 في مسجدين في نيوزيلندا.

وقالت الشرطة في نيويورك ومدن أخرى إنها تكثف دورياتها حول المساجد ودور العبادة كإجراء احترازي على الرغم من عدم وجود مؤشرات على تهديد محدد.

وقال نهاد عوض مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه حث المسلمين الذين سيؤدون الصلاة في أكثر من ثلاثة آلاف مسجد في أنحاء الولايات المتحدة "على عدم هجر المساجد".

وألقى بيان من كير بالمسؤولية جزئيا عن تزايد جرائم الكراهية على ما وصفه "بسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تنطوى على نوع من الإسلاموفوبيا والعنصرية وتفوق العرق الأبيض".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وقال عوض في المؤتمر الصحفي "اليوم اقتبس الإرهابي من (أقوال) أقوى رجل في العالم وهو الرئيس ترامب... وأود أن أخاطب السيد ترامب. سيد ترامب.. كلماتك تؤثر وسياساتك تؤثر. إنها تؤثر على حياة أبرياء في الداخل وحول العالم".

وقدم الرئيس الأمريكي تعازيه في ضحايا "المذبحة المروعة" التي وصفها البيت الأبيض "بجريمة كراهية شنعاء".

 

 


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