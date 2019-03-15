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بعد حادث نيوزيلندا الإرهابى.."هيئات الإفتاء بالعالم" تدعو لمكافحة الإسلاموفوبيا

الجمعة، 15 مارس 2019 11:46 ص
بعد حادث نيوزيلندا الإرهابى.."هيئات الإفتاء بالعالم" تدعو لمكافحة الإسلاموفوبيا الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء
كتب لؤى على
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أدانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش فى دولة نيوزيلندا، وأدى إلى استشهاد عشرات المصلين من الأبرياء.


وتقدم الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، فى العالم بخالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا الهجوم على المسجد، وللجالية المسلمة فى نيوزلندا، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور إبراهيم نجم، أن الجريمة الإرهابية التى وقعت فى نيوزلندا تتطلب تكاتفًا دوليًا لمكافحة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا والتطرف بكافة أشكاله وأنواعه، مشدداً على أهمية اتخاذ تدابير لحماية دور العبادة من الإرهاب والإرهابيين.
 

 


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