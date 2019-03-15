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انهيار 3 منازل بشربين دقهلية دون وقوع خسائر في الأرواح

الجمعة، 15 مارس 2019 01:46 ص
انهيار 3 منازل بشربين دقهلية دون وقوع خسائر في الأرواح انهيار منزل - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تسبب حفر بقطعة أرض، في انهيار 3 منازل قديمة مجاورة له، بعزبة الجبنة التابعة لمركز شربين بمحافظه الدقهلية، دون وقوع أي خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وعلى الفور انتقل المحاسب محمد أبو العنين رئيس مركز ومدينة شربين، و كريمة صديق نائب رئيس المركز،  والمهندس حمادة العراقي مدير الإدارة الهندسية، والعميد سامي الحديدى مأمور مركز شربين، والرائد  محمد الأراضى رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية، ومسئولي الأزمات والكوارث، إلى مكان الحادث وبالمعاينة الأولية تبين أن أثناء قيام أحد السيدات بهدم منزلها استعدادا لبناء مرة أخري وأثناء الحفر حدث تصدعات بثلاثة منازل مجاورة مما أدي إلى انهياره.

وبالفحص تبين أن المنزل الأول مكون من 3 أدوار ملك المواطن عبد العزيز الشويمى على مساحة 60 متر ويسكنه 6 أفراد .

و المنزل الثانى 3 أدوار ملك المواطن السعيد محمد الشويمي على مساحة 60 متر ويسكنه 5 أفراد.

المنزل الثالث دورين  ملك المواطن شريف محمد عامر ويسكنه 5 أفراد.

و تم استدعاء لجنة هندسية و جاري تنفيذ قرار هدم لمنزل رابع بالقرار رقم 32 لسنة 2018/2019 ملك المواطنة دعاء العربي العدوي .

وعلى اجانب الآخر تمكن ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض على السيدة صاحبة المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة و جاري عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات


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