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"القضاء" يواصل غدا محاكمة 9 موظفين بحى عابدين بتهمة تزوير رخصة بناء

الجمعة، 15 مارس 2019 07:12 ص
"القضاء" يواصل غدا محاكمة 9 موظفين بحى عابدين بتهمة تزوير رخصة بناء محكمة عابدين - ارشيفيه
كتب كريم صبحى
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى محاكمة 9 موظفين بحى عابدين ، لاتهامهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

 وأحال المستشار أيمن بدوى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، لمحكمة الجنايات كلا من "محمود.ح" 43 سنة مدير الشئون القانونية بحى عابدين ، و"نشأت.ش ومحمد .أ، ومروة .ع، ومحمد .ع، وأحمد .ح، و مصطفي.م"، مهندسين بحى عابدين ووسط، وحدائق القبة، وشرق مدينة نصر"، و"مارجريت .ح"، كبير أخصائيين، و"سمير .م"، مدير شركة لاتهامهم بتزوير، وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

 كشفت تحقيقات النيابة عن أن مدير الشركة المتهم تقدم بطلب لاستصدار تراخيص البناء مدعيًا أنه المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات بشارع مشتهر وحارة الشقفاتية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد أن تواطأ معه باقى المتهمين، فأصدروا له التراخيص اللازمة بجانب مخالفتهم شروط القاهرة الخديوية مما مكنه من البناء وتربيحه بدون وجه حق.

 واستمعت النيابة لمالكة العقارين فقالت بأنها مالكة حصة 4 قراريط بالإرث عن والدتها وأنها لم تقم ببيع أملاكها وفوجئت بما حدث، بينما قررت عضو المكتب الفنى لمديرية الإسكان بالقاهرة أن المتهم التاسع ليس مالك كامل المساحة.

 

 


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محكمة جنايات القاهرة

محاكمة 9 موظفين بحي عابدين

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إصدار تراخيص مخالفة بعابدين

الإضرار بأموال محافظة القاهرة




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