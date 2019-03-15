video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 09:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق يبدأ إجراءات قانونية بحق 14 فرنسيا ينتمون لـ"داعش"

الجمعة، 15 مارس 2019 09:02 م
العراق يبدأ إجراءات قانونية بحق 14 فرنسيا ينتمون لـ"داعش" قوات الأمن العراقية
رويترز
إضافة تعليق

قال مصدران قانونيان إن بغداد بدأت إجراءات قضائية بحق 14 فرنسيا يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" كانت قوات تدعمها الولايات المتحدة قد أسرتهم في سوريا ونقلتهم إلى العراق الشهر الماضي.

وقال محام عينته المحكمة وعضو في الهيئة القضائية إن الرجال مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة مكافحة الإرهاب في بغداد في السادس من مارس  في خطوة إجرائية استعدادا لمحاكمتهم.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما أن كل الفرنسيين المذكورين وقعوا اعترافات تقول إنهم كانوا في الموصل عندما كانت خاضعة لسيطرة داعش في الفترة من 2014 وحتى 2017.

 


إضافة تعليق




لا تفوتك
فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة