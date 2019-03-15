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"الصادرات البستانية" يتفقد عدد من المشروعات الاستثمارية بالوادى الجديد

الجمعة، 15 مارس 2019 07:53 م
"الصادرات البستانية" يتفقد عدد من المشروعات الاستثمارية بالوادى الجديد جانب من الزيارة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أجرى وفد مستثمرى جمعية تنمية الصادرات البستانية، جولة تفقدية بمركزى بلاط والداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار زيارة الوفد للمحافظة، والتى بدأت أمس الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل، وذلك برفقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وقال بيان صحفى صادر عن المحافظة ، إن الوفد عدد من المواقع الأثرية والسياحية، ومنها قرية بلاط الإسلامية والفرعونية وتفقدوا أنشطة جمعية تنمية المجتمع المحلى بالشندى وما تضمه من صناعات يدوية وحرفيه ومزرعة للنخيل بالبشدى.

وعلى هامش الزيارة تفقد الوفد مشروع إنشاء مصنع التمور بالمدينة الصناعية بالداخلة، بالإضافة إلى زيارة إحدى المشروعات الإستثمارية فى مجال زراعة النخيل، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع بزراعة وإنتاج التمور تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الوادى الجديد ، أن هدف هذه الزيارة هو عرض المقومات والإمكانيات التى تمتلكها المحافظة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة فى مجال زراعة وإنتاج التمور، وكذلك للإستفادة من خبرات الجمعية فى تطوير وتنمية زراعة النخيل بالمحافظة.

 

جولة وفد مستثمرى جمعية تنمية الصادات بمشروعات مركز بلاط (1)
جولة وفد مستثمرى جمعية تنمية الصادات بمشروعات مركز بلاط

 

جولة وفد مستثمرى جمعية تنمية الصادات بمشروعات مركز بلاط (2)
جولة وفد مستثمرى جمعية تنمية الصادات بمشروعات مركز بلاط

 

جولة وفد مستثمرى جمعية تنمية الصادات بمشروعات مركز بلاط (3)
جولة وفد مستثمرى جمعية تنمية الصادات بمشروعات مركز بلاط

 

جولة وفد مستثمرى جمعية تنمية الصادات بمشروعات مركز بلاط (4)
جولة وفد مستثمرى جمعية تنمية الصادات بمشروعات مركز بلاط

 


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