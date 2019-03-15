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الشرطة الجزائرية: اعتقال 75 محتجا وإصابة 11 شرطيا فى الاحتجاجات ضد بوتفليقة

الجمعة، 15 مارس 2019 11:05 م
الشرطة الجزائرية: اعتقال 75 محتجا وإصابة 11 شرطيا فى الاحتجاجات ضد بوتفليقة مظاهرات الجزائر
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أعلنت الشرطة الجزائرية فى بيان لها مساء اليوم الجمعة اعتقال 75 محتجا وإصابة 11 شرطيا في احتجاجات العاصمة اليوم الجمعة التى اندلعت فى كافة المدن الرئيسية لمطالبة الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة بالتنحى.
 

وشارك مئات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر اليوم في أكبر الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بدايتها الشهر الماضي.

 

واحتشد المحتجون في شوارع وميادين العاصمة بعد صلاة الجمعة ولف الكثير منهم العلم الجزائري على ملابسهم. كما شهدت مدن أخرى مظاهرات من بينها بجاية ووهران وباتنة وتيزي وزو.

 

وقدر صحفيون من رويترز أعداد الحشود بمئات الآلاف لكن لم تصدر تقديرات لها من الشرطة. وتراجعت الأعداد إلى الآلاف قبل حلول الظلام 

 

وتراجع بوتفليقة عن قراره الترشح لولاية جديدة يوم الاثنين بعد احتجاجات شعبية ضده. لكنه لم يعلن تنحيه على الفور، إذ يعتزم البقاء في السلطة لحين صياغة دستور جديد.

 

ورفض الجزائريون بسرعة هذا العرض وطالبوا الرئيس البالغ من العمر 82 عاما بالتنحي وتسليم السلطة لجيل شباب القادة ممن سيتمكنون من إتاحة وظائف والقضاء على الفساد.

 

 


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