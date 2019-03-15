السيطرة على حريق بغرف خشبية أعلى سطح منزل فى الساحل دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق غرفتين خشب أعلى سطح منزل مكون من 3 طوابق فى منطقة الساحل، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران بالمكان دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق أعلى إحدى المنازل فى الساحل، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وناشد أهالى المنطقة المسئولين فى المحافظة وحى الساحل، بعدم السماح لأصحاب المنازل أو العقارات بعمل أى غرف من الأخشاب أو وضع مخلفات أعلى أسطح العقارات لمنع وقوع أى حريق كما حدث بمنطقة الساحل.