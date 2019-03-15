الجلسة الافتتاحية بملتقى أسوان بعنوان "منتدى شباب العالم.. آفاق جديدة"

كتب محمد الجالى

يُفتتح ملتقى الشباب العربى والإفريقى الذى تنطلق فعالياته فى مدينة أسوان فى الفترة من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجلسة افتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم.. آفاق جديدة".

تهدف الجلسة لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.

ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ شهد نجاح كبير في نسختيه الأولي والثانية، وأُقيمت آخر فعالياته بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر2018. وكان المنتدى قد انطلق عام 2017 في نسخته الأولى بدعوة من شباب مصر لشباب العالم؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع. وقد شهد المنتدى في نسخته الثانية لعام 2018 مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.