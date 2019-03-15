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"البيئة" تنظم اجتماعا وزاريا لإعداد خارطة الطريق لما بعد 2020 فى نيروبى

الجمعة، 15 مارس 2019 10:12 ص
"البيئة" تنظم اجتماعا وزاريا لإعداد خارطة الطريق لما بعد 2020 فى نيروبى اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى
كتبت آية دعبس
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نظمت مصر على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة المقامة حاليا فى نيروبى بكينيا اجتماعًا وزاريًا لإعداد خارطة الطريق للحفاظ على التنوع البيولوجى لما بعد 2020 فى إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى حيث طرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رؤية مصر لتكثيف التعاون بين كافة الأطراف الدولية والمهتمة بملف التنوع البيولوجى.

وذكر بيان لوزارة البيئة اليوم، أن الاجتماع شهد مشاركة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والسيدة إنجر أندرسون المدير التنفيذى للاتحاد الدولى لصون الطبيعة وكريستيانا باشكا السكرتير التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجى كما حضر وزراء البيئة فى بولندا والسويد والنرويج وألمانيا وكوستاريكا بالإضافة إلى المدير العام للبيئة بالاتحاد الأوروبى ورئيس هيئة الأرصاد السعودية وسفير فرنسا للبيئة بوزارة الخارجية الفرنسية وسفراء إنجلترا وكولومبيا والعديد من الدول الأوروبية والأفريقية المشاركين فى اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وأبدى المشاركون دعمهم للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر التنوع البيولوجى الذى أقيم فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى والتى تتكامل مع هدف دمج التنوع البيولوجى فى القطاعات المختلفة، وذلك بتنسيق الجهود وتعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ، والتصحر، والتنوع البيولوجى كما أثنى المشاركون على الرؤية المصرية خلال الفترة الماضية معبرين عن مساندتهم لمصر خلال الفترة المقبلة لزيادة التنسيق والتعاون الدولى فى ملف التنوع البيولوجى.

 


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