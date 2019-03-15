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البحرين تدين حادث استهداف مسجدين بنيوزيلندا: يتنافى مع القيم الأخلاقية

الجمعة، 15 مارس 2019 11:09 ص
البحرين تدين حادث استهداف مسجدين بنيوزيلندا: يتنافى مع القيم الأخلاقية وزير الخارجية البحرينى
كتب محمد تهامى زكى
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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة، إطلاق النار الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، الذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأعربت الخارجية، من خلال بيان رسمى لها، عن بالغ التعازى والمواساة لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى الجبان، الذى يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وإذ تؤكد وزارة الخارجية على وقوف مملكة البحرين إلى جانب نيوزيلندا فى جهودها لمحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، فإنها تشدد على موقفها الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعى لضرورة تضافر الجهود الدولية الموجهة للقضاء على الإرهاب، بكل صوره وأشكاله.

 


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