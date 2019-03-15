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الإمارات تتعهد بـ 65 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمساندة الشعب السوري

الجمعة، 15 مارس 2019 11:27 ص
الإمارات تتعهد بـ 65 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمساندة الشعب السوري بشار الأسد
أبوظبي )أ ش أ(
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 تعهدت الإمارات بدعم سوريا بمبلغ 65 مليون دولار أمريكي في عام 2019 وذلك في إطار جهودها من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، كلمة زكي أنور نسيبة وزير دولة - أمام مؤتمر بروكسل الثالث حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي انطلق في العاصمة البلجيكية بحضور وزراء وممثلين عن 85 دولة - إن قيمة ما قدمته الإمارات من مساعدات تتعلق بالأزمة السورية بلغت مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن الإمارات كانت سباقة في المساهمة في تخفيف وطأة الوضع الإنساني للأزمة السورية، وتقديم الدعم الإنساني للنازحين واللاجئين، سواء أكان عبر الوكالات الأممية أو صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا .

 

وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بشدة بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد الكفيل بإنهاء الأزمة في سوريا، لذا تدعم الإمارات الجهود الدولية، التي تعمل على التوصل إلى اتفاق سلام شامل في سوريا، وذلك في إطار القرار الأممي 2254، ويسعدها أن نعلن عن تعهد دولة الإمارات لعام 2019 بمبلغ 65 مليون دولار أمريكي، كما نؤكد استمرار جهودنا الدبلوماسية لدعم الحل السياسي.

 

 

 


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