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إنشاء مركز خدمة تموينى متطور بالفرافرة بـ2.5 مليون جنيه.. ومشروع زراعى بالخارجة

الجمعة، 15 مارس 2019 03:43 م
إنشاء مركز خدمة تموينى متطور بالفرافرة بـ2.5 مليون جنيه.. ومشروع زراعى بالخارجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن طرح مشروع إقامة مركز خدمة تموينى متطور بمركز الفرافرة.

وأكد صلاح، أن المشروع يتكلف 2.5 مليون جنيه، بهدف إقامة مركز خدمة تموينى متطور، يحاكى نظام الخدمة المقدم فى البنوك بهدف تطوير مستوى الخدمات وميكنتها لعملاء مركز الفرافرة وقراه.

وأضاف صلاح، أن وزارة التموين بصدد تطوير مكتب تموين الخارجة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، لينتهى مشروع تطوير مكتبى الخارجة والفرافرة خلال 6 أشهر من الآن.

على جانب آخر، أعلن رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، المهندس مجدى الطماوى، اليوم الجمعة، عن بدء الأعمال فى إقامة مشروع ضخم فى مجال الاستثمار الزراعى والإنتاج الحيوانى.

وأكد الطماوى، فى بيان له أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 714 فدانا فى منطقة الكيلو 7 بطريق الخارجة – الداخلة، بإشراف وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وأضاف الطماوى، أن المشروع سيدفع عجلة التنمية خاصة فى مجال الاستزراع والإنتاج الحيوانى والمنتجات الغذائية والصناعات القائمة على الألبان والحاصلات الزراعية، على أن تنتهى أعمال التجهيز والإقامة عقب 6 أشهر.


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