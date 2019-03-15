video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 632 جنيها للجرام

الجمعة، 15 مارس 2019 01:41 م
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 632 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2019 فى سوق الصاغة المصرى بقيمة جنيهين، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا من 1298 دولار إلى 1303 دولار حتى الآن.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:
 
عيار 18 : 542 جنيها
عيار 21 : 632 جنيها
عيار 24 : 721 جنيها
الجنيه : 5056 جنيها
السعر العالمي : 1303 دولار
 
يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار

سعر الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب فى مصر

اخبار الاقتصاد

الذهب اليوم بالاسواق




لا تفوتك
فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة