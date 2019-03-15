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أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 -3- 2019 فى مصر

الجمعة، 15 مارس 2019 05:04 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 -3- 2019 فى مصر الذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2019 فى سوق الصاغة المصرى بقيمة جنيهين، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا من 1298 دولار إلى 1303 دولار حتى الآن.

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 عيار 18 : 542 جنيها

عيار 21 : 632 جنيها

عيار 24 : 721 جنيها

الجنيه : 5056 جنيها

السعر العالمي : 1303 دولار

 يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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