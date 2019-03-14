وزير الزراعة: زيادة مساحة الأرز لمليون و74 ألف فدان بالتنسيق مع الرى

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى على زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز للموسم الزراعى الجديد، على النحو التالى 724 ألف فدان بمياه النيل مثل مساحة العام الماضى، و200 ألف فدان بالأصناف الجديدة القصيرة العمر والمتحملة للجفاف والملوحة بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية و150ألف فدان بمياه الصرف الزراعى.

وأضاف أبوستيت، أن السياسية الزراعية للوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من إنتاجية الأرض الزراعية والمياه من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه لأن لدينا محدودية فى الأراضى المتاحة وفى الموارد المائية، موضحا أن قرار زيادة مساحة زراعة الأرز يستهدف أيضا تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير النقد الأجنبى.