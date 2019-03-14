وزير التعليم العالى يفتتح عددًا من المنشآت بجامعة بنى سويف اليوم

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، برفقة رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، اليوم الخميس، عددًا من منشآت الجامعة، فضلاً عن رئاسته اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور رؤساء الجامعات المصرية .

ومن المقرر أن تتضمن الافتتاحات منشآت جديدة وأخرى تم تطويرها، وهى "دار الضيافة، معهد دراسات المسنين، كلية الزراعة ، حمام السباحة بكلية تربية رياضية ، المدن الجامعية، ملحق كليتى رياض الأطفال وطب الأسنان، وذلك بمجمعى 1 و2 بأرض الجامعة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، بالإضافة إلى افتتاح استوديو كلية الإعلام وتطوير مبنى إدارة الوافدين بحرم الجامعة بمدينة بنى سويف العاصمة.