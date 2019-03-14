وزير التعليم العالى يفتتح بئرًا استكشافيًا لمد مشروعات المناطق الصحراوية بالمياه

بنى سويف أيمن لطفى

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، برفقة رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، والمستشار هانى عبدالجابر، بئرًا استكشافيًا تم حفره على عمق 130 مترًا بمبنى معهد دراسات علوم المسنين بأرض الجامعة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وذلك للاعتماد عليه فى إمداد مشروعات المناطق الصحراوية بالمحافظة بالمياه واسهامها فى تغطية أرض منشآت الجامعة بالمساحات الخضرات.

ومن المقرر أن تتضمن الإفتتاحات منشآت جديدة وأخرى تم تطويرها وهى (دار الضيافة ، معهد دراسات المسنين ، كلية الزراعة ، حمام السباحة بكلية تربية رياضية ، المدن الجامعية ، ملحق كليتى رياض الأطفال وطب الأسنان) وذلك بمجمعى 1 و 2 بأرض الجامعة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، بالإضافة إلى افتتاح ستوديو كلية الإعلام وتطوير مبنى إدارة الوافدين بحرم الجامعة بمدينة بنى سويف العاصمة.