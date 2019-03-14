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وزيرة التخطيط: الدولة تضع الشباب كأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الخميس، 14 مارس 2019 10:26 ص
وزيرة التخطيط: الدولة تضع الشباب كأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب - محمد عطية
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أعلنت وزراة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن مؤشرات التنمية المستدامة الموجهة للشباب وما تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام المالى 18/2019 وذلك في إطار الإعلان عن الانجازات المحرزة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تضع الشباب كأولوية باعتبارهم أحد المقومات الأساسية التي يمكن الاستناد إليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد مصر من الدول الشابة، فيُشكل الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 40 عامًا نسبة 41% من جملة السكان.
 
وأشارت "السعيد"، إلى اهتمام وزارة التخطيط بعملية دمج الشباب في تطوير منظومة التخطيط، والدور الحيوى الذي لعبه الشباب في صياغة وتحديث رؤية مصر 2030.
 
واعتمد التقرير على رصد مؤشرات التنمية المستدامة الموجهة للشباب بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة الأممية، فبالنسبة لهدف القضاء علي الفقر فهناك 211 ألف شاب مستفيد من توجيه قروض بـ 2646 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم توفير 46 ألف يومية عمل من خلال العقود الجديدة و30 ألف يومية عمل في مشروعات البنية الأساسية، وفيما يتعلق بهدف القضاء التام علي الجوع فهناك 323 منفذ جديد مضاف من مشروع جمعيتي لزيادة السلع المعروضة و 646 فرصة عمل للشباب ضمن مشروع جمعيتى، كما تم توجيه 208 مليون جنيه لمشروع إحياء البتلو استفاد منها 1586 شاب، وهناك حوالى 7.6 مليون طالب مستفيد من برامج التغذية في المدارس.
 
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