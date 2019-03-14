وزارة التخطيط: تنفيذ 4 مشروعات تنمية مجتمعية بالقرى المستهدفة في أسيوط

كتب محمد عطية

أعلنت وزراة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن مؤشرات التنمية المستدامة الموجهة للشباب، وما تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام المالى 18/2019 وذلك في إطار الإعلان عن الإنجازات المحرزة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول هدف الصحة الجيدة والرفاه، أشار تقرير الرصد إلى أن حوالى 10.6 مليون سيدة حصلت علي وسائل تنظيم الأسرة من خلال وزارة الصحة خلال النصف الأول من 18/2019، كما تم علاج 256 ألف حالة مصابة بفيروس سي وإنشاء مركز لعلاج الإدمان والتعاطى، كما استفاد 18 ألف شاب من حملات التوعية ضد الإدمان، وتم تنظيم 145 دورة لتعزيز قدرات أطقم التمريض بالمستشفيات وتدريب 4.6 مليون طقم تمريض، هذا بالإضافة إلى إنشاء 48 وحدة ومركز طب رياضي استفاد من خدماتهم 12 ألف شاب، وتدريب 1.5 مليون من الكوادر العاملة لقطاع الصيدلة.

وبالنسبة لهدف التعليم الجيد فهناك 24 مليون طالب مستفيد من خدمات التعليم قبل الجامعى و 3.1 مليون طالب مستفيد من خدمات التعليم الجامعى، بالإضافة إلى توفير 400 ألف جهاز تابلت لطلاب المرحلة الثانوية وتدريب 221.5 ألف معلم فنى ضمن مشروع "المعلمون أولا"، كما تم تقديم 170 منحة للماجستير والدكتوراة ضمن برنامج "علماء الجيل القادم" واستفاد حوالى 100 ألف طالب من البرامج الشبابية المقدمة لطلاب المدارس والجامعات، فضلا عن إنشاء 3 مراكز للتعليم المدنى، واستفاد 500 ألف شاب من برامج التنمية الرياضية وتسجيل 1100 شاب بالمشروع القومى للناشئين المقدم من وزارة الشباب والرياضة.

ورصد التقرير بالنسبة لهدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد توفير 39 ألف فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف، وتعيين 181 ألف شاب من خلال مكاتب التشغيل، وتوفير 22 فرصة تدريب للشباب بواسطة العلماء المصريين بالخارج، وكذلك توفير 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مشروعات البنية الأساسية للاتصالات وتوفير 85.5 ألف فرصة عمل واعتماد 53 ألف عقد عمل للشباب بالخارج، هذا بالإضافة إلى تعيين 1466 إمام وخطيب و 852 موظف جديد بوزارة الأوقاف، مع تنفيذ 17 برنامج تدريبي لتأهيل الشباب لسوق العمل وتنظيم 250 نشاط ثقافي للشباب ضمن برنامج الثقافة للجميع وعقد 256 ندوة للتعريف بريادة الأعمال أفادت 943 رائد أعمال.

وخلال النصف الأول من 18/2019 حقق الهدف الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية بالنسبة للشباب مشاركة 596 شاب في المسابقات المحلية للابتكار والفنون، ومشاركة 389 شاب في مسابقات ريادة الأعمال والابتكار، وبالنسبة لمشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط فقد استفاد منه 21 ألف شاب، كما أن هناك 85 ألف شاب مقيد في الكليات التكنولوجية المختلفة، كما وفرت وزارة الهجرة وشئوت المصريين بالخارج فرصتين لرعاية الموهوبين من الشباب عن طريق العلماء المصريين بالخارج.

وفيما يتعلق بهدف الحد من أوجه عدم المساواة فتم رصد تأسيس 8 مراكز شباب مطورة بالقري الأكثر احتياجًا، واستفاد حوالى 400 ألف فرد من البرامج الرياضية المقدمة في القري المحرومة، كما تم تأهيل 10 آلاف معلم لذوى الاحتياجات الخاصة وتطوير 34 مركز مجتمعى متكامل للدمج، بالإضافة إلى تدريب 850 خريج من ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لسوق العمل مع تنفيذ عدد 2 برنامج لدمج متخدى الاعاقة باستخدام التكنولوجيا، فضلًا عن مشاركة 102 ألف شاب في برامج الاندماج الاجتماعى والعمل التطوعى وتنفيذ 8 برامج رياضية واطلاق 9 بطولات لذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم خلال النصف الأول من 18/2019 حصول 412.6 ألف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة علي مزايا الدعم النقدى وتطوير مؤسسة رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

كما شملت مؤشرات التنمية المستدامة الموجهة للشباب خلال النصف الأول من 18/2019 بالنسبة لهدف السلام والعدل والمؤسسات القوية تنظيم 32 دورة وبرنامج تدريبي للتوعية بأخطار الهجرة غير النظامية أفادت نحو 1846 شاب، وتنظيم 24 برنامج لتعزيز قيم المواطنة بمشاركة 135 ألف شاب، وكذلك تم تنظيم 14 نشاط لتعميق المشاركة السياسية بمشاركة 116 ألف شاب، وحول الهدف الخاص بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف فقد تم رصد تمويل مشروعات تنموية بحوالى 1881 مليون دولار من المنح والقروض، مع تنفيذ 4 مشروعات تنمية مجتمعية بالقري المستهدفة في أسيوط، كما حققت مصر المشاركة في 480 بطولة رياضية محلية وإقليمية ودولية