هواوى تحقق رقما قياسيا جديدا فى شحنات سلسلة Mate 20 بأكثر من 10 ملايين وحدة بالعالم

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن تحقيق رقم قياسي جديد في عدد شحنات سلسة Huawei Mate 20، والتي بلغت أكثر من 10 ملايين وحدة تم شحنها للأسواق العالمية. وبفضل تصميمها العصري والمبتكر وأدائها المتميز، حققت سلسلة هواتف HUAWEI Mate 20 مستويات استثنائية من المبيعات منذ إطلاقها، واستحقّت تقديراً واسع النطاق بين أبرز وسائل الإعلام المعنية بشؤون التكنولوجيا في العالم.

وفي تعليقه، قال كيفن هو، رئيس قطاع أعمال الهواتف المحمولة في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "بالنظر إلى المستقبل، ستواصل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين توجيه أعمالها بشكلٍ ينطلق من احتياجات العملاء وينتهي بتلبية توقعاتهم. ويتجلى هدفنا الأهم في قيادة مسيرة تحول قطاع الأجهزة الذكية، وتزويد المستهلكين بتجربة ملهمة وذكية في مختلف السيناريوهات".

وتمزج سلسلة HUAWEI Mate بين معايير الابتكار التقني المتطور الذي تشتهر به Huawei، والتصاميم الثورية التي تؤكد على الهوية المتفردة للعلامة. وتم طرح لوني Emerald Green وMidnight Blue للمرة الأولى في سلسلة HUAWEI Mate 20، مما منح الهواتف إحساساً متجدداً بالأناقة، والذي يستكمل الابتكار التقني للهاتف وهوية التصميم المستوحاة من العلوم المتقدمة. ولعبت هذه اللمسات الجمالية الجديدة دوراً في تعزيز فرص سلسلة HUAWEI Mate 20 لتلقي الإعجاب من العملاء بين المستخدمين في عالم الأعمال والمهتمين بتوجهات الموضة على حد سواء.

وعلاوةً على المستهلكين، أكدت مجموعة من المؤسسات التخصصية الرائدة على إعجابها بسلسلة HUAWEI Mate 20 نظراً لمزيجها الفريد بين التكنولوجيا والتصميم. وفي المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019، الحدث الأضخم في القطاع، والذي يتولى تنظيمه الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة GSMA ، حصل هاتف HUAWEI Mate 20 Pro على جائزة "أفضل هاتف ذكي لعام 2019"، متفوّقاً على هواتف متميزة من عدّة شركات أخرى مرموقة في السوق.

وتأتي هذه الجائزة نتيجة لتركيز مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين على تحقيق القيمة للمستهلكين من خلال الابتكار الذي توّج بعلامات فارقة في الأداء والتصوير الفوتوغرافي والذكاء الاصطناعي وغيرها - والتي يمكن رؤيتها جميعاً في السلسلة HUAWEI Mate 20.



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