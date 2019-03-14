video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة صعقا بالكهرباء لسرقتها هاتف محمول

الخميس، 14 مارس 2019 04:42 م
ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة صعقا بالكهرباء لسرقتها هاتف محمول المتهمون
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

أدلى عاطلين متهمين بقتل فتاة قاصر بالتفاصيل الكاملة لارتكابهما الجريمة عقب القبض عليهما، فذكرا أن المجنى عليها تدعى "فرح.ه" 16 سنة ربة منزل، تربطها علاقة غير شرعية بهما، وأثناء ترددها على شقة المتهم "محمود.خ" شهرته "أناكوندا" غافلته واستولت على هاتفه المحمول، فقام بالإشتراك مع المتهم الثانى " حمدى.أ" شهرته العسكرى، باحتجازها بمنزله وقيداها، وتعدا عليها بالضرب فى محاولة لاجبارها على الإفصاح عن مكان إخفاء الهاتف.

وذكر المتهمين  ، أن المجنى عليها أخبرتهما أنها رهنت الهاتف لدى أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بأوسيم، مقابل مبلغ 30 جنيه، فتوجهوا إلى المحل واستعادوا الهاتف، وعقب عودتهما واصلا الاعتداء عليها بالضرب بعصا خشبية والصعق بالكهرباء حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهمين أنهما عقب ذلك استأجرا عربة كارو ونقلا الجثة لمنزل والدة المتهم الأول وشقيقته، لإخفاء الجثة خشية افتضاح أمرهما، وتوجه المتهمين للتخلص منها بنهر النيل من أعلى كوبرى الساحل إلا أنه تم القبض عليهم.

 وتم ضبط المتهمين أثناء تواجد ضابط من قوة مباحث قسم شرطة إمبابة ومندوب شرطة بخدمتهما بالطوف الأمني أعلى كوبري الساحل، فتلاحظ لهما وقوف عربة كارو بجانب الطريق ترجل منها 3 أشخاص يحملون جوال بلاستيك قاموا بالتخلص منه بأحد فتحات الصيانة بالكوبري، فتوجها للمكان وبفحص الجوال تبين ظهور قدم آدمية منه، فطاردا المتهمين، وتم ضبطهم، وتبين أنهما المتهمين وبصحبتهما شقيقة أحدهما ، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على ربة منزل وابنتها لاشتراكهما فى قتل فتاة بإمبابة

جريمة قتل

قتل فتاة

سرقة هاتف

امبابة

امن الجيزة




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

خادمة مايكل جاكسون تكشف: لم يحب زوجته وكان يجبرها على النوم فى غرفة الضيوف..وتؤكد: تزوجها ليستغل ثروة والدها الأسطورية وحقوق أكثر من 1000 أغنية.. رأى نفسه أحسن شخص فى العالم وبدأ ينهار حينما واجهناه بحقيقته

خادمة مايكل جاكسون تكشف: لم يحب زوجته وكان يجبرها على النوم فى غرفة الضيوف..وتؤكد: تزوجها ليستغل ثروة والدها الأسطورية وحقوق أكثر من 1000 أغنية.. رأى نفسه أحسن شخص فى العالم وبدأ ينهار حينما واجهناه بحقيقته

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة