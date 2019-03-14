نقيب المهندسين: نسعى أن تصبح النقابة منارة للمعرفة والعلوم الهندسية

قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين المصرية تسعى أن تكون منارة للمعرفة والعلوم الهندسية بالشرق الاوسط وافريقيا وتعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية فى شتى مجالات العمل الهندسى من خلال مشاركتها مع اشقائها بالدول الافريقية وتنفيذ برنامج طموح لتدريب أبناء هذه الدول ، ويرجع ذلك الى الايمان الكامل بدور النقابة المحورى فى المساهمة الفعالة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للاشقاء فى القارة الافريقية.

وأضاف خلال كلمته، باحتفالية نقابة المهندسين بانتهاء تدريب 20 مهندس من أوغندا،: ان هدفنا الاساسى هو تحقيق الريادة لمهنة الهندسة فى مصر وافريقيا والمساهمة الفعالة فى الارتقاء بمستوى المهندس الافريقى ، وذلك من خلال رفع القدرات الفنية للمهندسين بعقد الدورات التدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية لاستعراض احدث التكنولوجيات المطبقة على مستوى العمل الهندسى والاستفادة من تجارب الدول الاخرى ونقل الخبرات والدروس المستفادة"، معربا عن تطلعه الى زيادة هذا التعاون المستمر بين النقابة وكافة النقابات والتنظيمات الهندسية بالدول الافريقية خلال الفترة القادمة.

وشدد ضاحى، على أن النقابة تقوم بدور فعال فى المساهمة فى دعم مسيرة التنمية فى مصر وذلك باعتبارها الجهة الاستشارية الهندسية للدولة والتى تجمع كل التخصصات الهندسية.

وقال نقيب المهندسين " ومن هذا المنطلق وفى اطار تولى الرئيسى عبدالفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الافريقى وسعيه نحو استعادة مصر لدورها الريادى والمحورى فى القارة الافريقية والعالم، تلقى جهود وانشطة النقابة فى القارة الافريقية دعما كبيرا، فتتفق رؤيتنا مع ايمان القيادة السياسية بان قوة العلاقات المصرية الافريقية تحقق الاستقرار السياسى لدول القارة وتدفع نحو التنمية الاقتصادية والشاملة لشعوبنا"، ،

وأكد ضاحى ، أن التعاون الوثيق الذى تشهده العلاقات المصرية مع سائر الدول الافريقية فى مختلف المجالات يوفر فرص نجاح قوية للعلاقة الاستراتيجية ويساعد على تحقيق الاهداف المرجوة كما انه السبيل الامثل لتحقيق الاستقرار والامن وتوفير سبل الحياه الكريمة لكل أبناء القارة السمراء ، معربا عن أمله أن تكلل هذه المجهودات بالنجاح والتوفيق وأن تكون هذه الدورة التدريبية أتت ثمارها وأن تكون نقطة انطلاق للمتدربين نحو مستقبل واعد، موجها الشكر فى نهاية كلمته للدكتور مهندس شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة والسفير مساعد وزير الخاريجة للشئون الافريقية وكل الشركات المصرية التى شاركت بخبرتها فى تنظيم ونجاح هذه الدورة التدريبية.



