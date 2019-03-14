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نقابة الأطباء تخاطب البرلمان للإطلاع على نص تعديلات قانون مزاولة المهنة بعد إقراره

الخميس، 14 مارس 2019 01:00 ص
نقابة الأطباء تخاطب البرلمان للإطلاع على نص تعديلات قانون مزاولة المهنة بعد إقراره الدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن النقابة خاطبت مجلس النواب، لطلب الإطلاع على نص تعديلات  بعض أحكام القانون رقم "415 " لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب، وذلك بعد إقرارها من قبل المجلس، مشيرا إلى أن النقابة لم تطلع بعد على تلك التعديلات، والتى كان لدى المجلس بعد التعليقات على نص بعد موادها.
 
وأوضح عبد الحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فور تلقى النقابة لنسخة من نص التعديلات على قانون مزاولة مهنة الطب، ستعد رأيا واضحا على التعديلات، وإرسالها لمجلس النواب مُجددا لاتخاذ اللازم حيالها.
 
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن  قانون مزاولة مهنة الطب، وجاءت موافقة البرلمان بالثلثين لأنه من المشروعات المكملة للدستور.
 
 
 

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مزاولة مهنة الطب

قانون مزاولة مهنة الطب




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