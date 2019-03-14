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نتنياهو لأردوغان: يا دكتاتور لا تتحدث عن إسرائيل بعدما امتلأت سجونك بالمعتقلين

الخميس، 14 مارس 2019 02:11 م
نتنياهو لأردوغان: يا دكتاتور لا تتحدث عن إسرائيل بعدما امتلأت سجونك بالمعتقلين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وصف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالديكتاتور، رداً على وصف "أردوغان" لإسرائيل بالدولة العنصرية .

 

وقال نتنياهو على صفحته الرسمية على الفيس بوك باللغة الانجليزية، أن الديكتاتور التركى أردوغان يهاجم دولة إسرائيل وديمقراطيتها فى وقت تمتلء فيه السجون التركية بالصحفيين و القضاة عن بكرة أبيها ..ساخرا، يالها من دعابة من ديكتاتور!.   

 

وزعم نتنياهو أنه  ليس فى إسرائيل مواطنين درجة ثانية، لكونها دولة ديمقراطية ، مدعياً أن الاثنين مليون عربى فى إسرائيل يتمتعون بالحرية مثلهم مثل اليهود ، وعندما توصف إسرائيل بالدولة اليهودية فهو تعبير عن واقع بحكم كونها الدولة اليهودية الوحيدة بالعالم .

 

 

 

  

 

 

 

 

 


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