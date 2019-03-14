نتنياهو لأردوغان: يا دكتاتور لا تتحدث عن إسرائيل بعدما امتلأت سجونك بالمعتقلين

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وصف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالديكتاتور، رداً على وصف "أردوغان" لإسرائيل بالدولة العنصرية .

وقال نتنياهو على صفحته الرسمية على الفيس بوك باللغة الانجليزية، أن الديكتاتور التركى أردوغان يهاجم دولة إسرائيل وديمقراطيتها فى وقت تمتلء فيه السجون التركية بالصحفيين و القضاة عن بكرة أبيها ..ساخرا، يالها من دعابة من ديكتاتور!.

وزعم نتنياهو أنه ليس فى إسرائيل مواطنين درجة ثانية، لكونها دولة ديمقراطية ، مدعياً أن الاثنين مليون عربى فى إسرائيل يتمتعون بالحرية مثلهم مثل اليهود ، وعندما توصف إسرائيل بالدولة اليهودية فهو تعبير عن واقع بحكم كونها الدولة اليهودية الوحيدة بالعالم .