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نائب مساعد وزير الخارجية: الدعم المصرى لتدريب الكوادر بدول إفريقية مستمر

الخميس، 14 مارس 2019 12:52 م
نائب مساعد وزير الخارجية: الدعم المصرى لتدريب الكوادر بدول إفريقية مستمر جانب من احتفالية نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس
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أكد السفير يسرى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، استمرار الدعم المصرى لتدريب كوادر فى كافة مجالات التدريب، فى الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر وأوغندا يربطهما علاقات تجارية وسياسية جيدة. 
 
وأوضح خلال كلمته، باحتفالية نقابة المهندسين بانتهاء تدريب 20 مهندس من أوغندا، أن حجم صادرات مصر لاوغندا فى 2017 بلغت نحو 38 مليون دولار، والواردات بلغت نحو 2 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك جهود لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أن هناك عدة شركات تنفذ مجموعة من المشروعات ومن أبرزهم المقاولين العرب، بجانب إنشاء مجزر آلى بتكلفة 10 مليون ونصف مليون دولار، التى تم توريد أول شحنة منه لمصر بحوالى 50 طن من اللحوم.
 
 
 

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