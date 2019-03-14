video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب رئيس هيئة قناة السويس: تأسيس شركة المنطقة الصناعية الروسية قريبا

الخميس، 14 مارس 2019 12:20 م
نائب رئيس هيئة قناة السويس: تأسيس شركة المنطقة الصناعية الروسية قريبا
كتبت هند مختار - هبة حسام - تصوير سليمان العطيفى
إضافة تعليق
قال  اللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية ، أنه جارى عمل مشروع مع عده تحالفات لانشاء محطة سيارت ومركبات بطول رصيف 600 متر. 
 
وأضاف في كلمته خلال زيارة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، أنه فيما يتعلق بالمنطقةالصناعية الروسية فقد تم الإتفاق مع الجانب الروسي علي تشكيل لجنة تسيير أعمال من الجانب المصري والروسي لمتابعة تنفيذإجراءات المشرووع ، موضحا إنه تم الإتفاق مع الجانب الروسي علي تأسيس  الشركة الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية أول أبريلالقادم ، مضيفا أن الجانب الروسي أرسل خطاب الضمان صباح اليوم لبدء الأعمال بالمنطقة الصناعية الروسية. 
 
جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(1)
 
 
جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(2)
جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(3)
 
جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(4)
 
جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(5)
 
جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(6)
 
جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(7)
 
-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(1)
 
 
 
-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(3)
 
-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(4)
 
-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(5)
 
-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(6)
 
-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(7)
 
-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(8)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يقدم شرحا تفصيليا لرئيس الوزراء

مميش: توفير فرص عمل للشباب أهم توجيهات القيادة السياسية

الفريق مهاب مميش يقدم درع تكريم لرئيس الوزراء

المنطقة الصناعية الروسية

مصر

قناة السويس

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

قصص حزينة لأطفال يقفون أمام المحكمة بحثاً عن الحنان بسبب عنف الأمهات.. 25% من أطفال الطلاق يتنقلون بين الأقارب و35% يقيمون مع زوجة الأب.. والأرقام تؤكد إصابتهم بالاضطرابات النفسية والسلوكية بسبب أنانية الكبار

قصص حزينة لأطفال يقفون أمام المحكمة بحثاً عن الحنان بسبب عنف الأمهات.. 25% من أطفال الطلاق يتنقلون بين الأقارب و35% يقيمون مع زوجة الأب.. والأرقام تؤكد إصابتهم بالاضطرابات النفسية والسلوكية بسبب أنانية الكبار

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة