نائب رئيس هيئة قناة السويس: تأسيس شركة المنطقة الصناعية الروسية قريبا

كتبت هند مختار - هبة حسام - تصوير سليمان العطيفى

قال اللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية ، أنه جارى عمل مشروع مع عده تحالفات لانشاء محطة سيارت ومركبات بطول رصيف 600 متر.

وأضاف في كلمته خلال زيارة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، أنه فيما يتعلق بالمنطقةالصناعية الروسية فقد تم الإتفاق مع الجانب الروسي علي تشكيل لجنة تسيير أعمال من الجانب المصري والروسي لمتابعة تنفيذإجراءات المشرووع ، موضحا إنه تم الإتفاق مع الجانب الروسي علي تأسيس الشركة الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية أول أبريلالقادم ، مضيفا أن الجانب الروسي أرسل خطاب الضمان صباح اليوم لبدء الأعمال بالمنطقة الصناعية الروسية.