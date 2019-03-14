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"مياه القناة" تنهى أعمال الصيانة بغرب النفق وجنيفة والشلوفة بقطاع السويس

الخميس، 14 مارس 2019 11:37 ص
"مياه القناة" تنهى أعمال الصيانة بغرب النفق وجنيفة والشلوفة بقطاع السويس جانب من أعمال الصيانة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد المهندس عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة على الإنتهاء من أعمال تطهير المروق رقم (2) بمحطة مياه غرب النفق فى وقت قياسي وبأقل الإمكانيات والتعقيم ودخوله الخدمة، وأعمال صيانة وإصلاح الساقية الخاصة بالمياه العكرة بمحطة مياه جنيفة القديمة، وتغييروتركيب الكراسى وأعمال إصلاح وصيانه لطلمبة الفلاتررقم (1-2) بمحطة مياه الشلوفة، وتفعيل التشغيل الذاتي بالمحطات فى القطاعات الثلاثة فيما يخص التشغيل والصيانة.
 
وأضاف "عصمت" أنه تتواصل أعمال الصيانة والإصلاح بقرية الحجاج ومنطقة المدينة الرياضية بالسويس، استعدادًا للبطولة الإفريقية والتى تستضيف المحافظة أحد مجموعاتها.
 
وفى سياق آخر، أشارعادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه، إلى إنطلاق فعاليات الأسبوع المائي بقصر ثقافة الإسماعيلية ومركز شباب الشيخ زايد، تحت رعاية اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، وبمشاركة جميع الجهات والهيئات الحكومية والأهلية بالإسماعيلية، تحت عنوان "كل نقطة مية بتفرق" وذلك فى الفترة من 22 إلى 28 مارس الجارى.
 

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