موجز6.. مميش: الرئيس كلفنا بأن تكون منطقة قناة السويس قلب التجارة فى العالم

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مهاب مميش يؤكد: الرئيس كلفنا بأن تكون منطقة قناة السويس قلب التجارة فى العالم.



فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

واصلت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع ملحوظة من المستثمرين الأجانب، سواء الأفراد أو الصناديق أو المؤسسات، وإن قابلها عمليات شراء انتقائية للمستثمرين المصريين والعرب، مع استمرار حالة الترقب لأحداث جوهرية متعلقة بعدد من الشركات الكبرى وأسعار الطروحات الحكومية.

غاب مروان محسن، مهاجم الأهلي، عن مران فريقه الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، فى ظل استمرار معاناته من إصابة فى العضلة الخلفية.

يرصد "اليوم السابع" لقرائه أهم المعلومات عن الأوقات التى يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء أن ترفع العداد عن المشترك وتلزمه بسداد كل المديونيات وإجباره على إجراء تعاقد جديد، وتركيب عداد مسبق الدفع، وفيما يلى أهم الحالات التى يتم فيها رفع العداد

أقل من شهرين تقريبا تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، بعدما كشفت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر رجب المبارك فلكيا طبقا للحسابات الفلكية، كانت الجمعة الماضية 8 مارس الجارى، ومن المنتظر أن يكون أول أيام شهر شبعان فلكيا 6 أبريل، وأول أيام شهر رمضان المعظم ستكون 6 مايو المقبل.

ينتظر عشاق النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى ليفربول الإنجليزى، قرعة دوري أبطال أوروبا المحدد لها غداً الجمعة بمدينة "نيون" السويسرية.

عرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تنفيذ حى سكنى يستوعب العاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشتملاتها من مرافق التعليم والصحة وغيرهما وعلى وشك البدء به قريبا.

قالت وزارة الخارجية النمساوية، إن فيينا تدرس إعادة افتتاح سفارتها في دمشق، جاء ذلك وفق ما أفادت به "روسيا اليوم".

رداً على استفسارات صحفية بشأن ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان فى العالم لعام 2018، أشار المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير، مضيفاً بأن القسم الخاص بمصر فى هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أى دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة العامة الاقتصادية للقناة، جولة شملت عدداً من المشروعات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استهلها بزيارة منطقة شركة تنمية خليج السويس، التى تعدُ أحد المطورين الرئيسيين بالمنطقة، وتعملُ على تطوير مساحة 5.2 كم2 من خلال 5 شركات بمساحة مستغلة 3.9 كم2، وتوفر عدداً كبيراً من فرص العمل بواقع 1560 فرصة عمل.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بميناء العين السخنة، يديره ثلاثة من مأمورى الحركة ومديرهم ومستخلص جمركى وصاحب شركة، لاتهامهم بالإخلال بواجبات وظائفهم بتزوير استمارات الكشف والمعاينة لعدد من الحاويات الخاصة بشركة الأخير، بغية إدخال بضائع محظور استيرادها إلى داخل البلاد والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة البالغ قيمتها حوالى 14.5 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

شهد محيط استاد الإسكندرية زحاماً جماهيرياً للحصول على تذاكر مباراة الأهلى وشبيبة الساورة، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها بعد غد السبت.

غاب رامى ربيعة، مدافع الأهلي، عن مران فريقه الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة لاستمرار معاناته من آلام فى العضلة الضامة.

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى على زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز للموسم الزراعى الجديد، على النحو التالى 724 ألف فدان بمياه النيل مثل مساحة العام الماضى، و200 ألف فدان بالأصناف الجديدة القصيرة العمر والمتحملة للجفاف والملوحة بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية و150ألف فدان بمياه الصرف الزراعى.

دعا الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، والمرشح على مقعد مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، الزملاء الصحفيين إلى المشاركة بقوة فى الإنعقاد الثانى للجمعية العمومية غدا الجمعة لانتخاب من يرونهم قادرين على تمثيلهم فى مجلس النقابة، مؤكدا أن المشاركة القوية هى أكبر رسالة على قوة ووحدة الجماعة الصحفية.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة قرعة دوري أبطال أوروبا، المحدد لها غداً الجمعة، بمدينة "نيون" السويسرية.