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مستشار اقتصادى سابق بالبيت الأبيض: واشنطن ستخسر حربها أمام الصين

الخميس، 14 مارس 2019 09:31 م
مستشار اقتصادى سابق بالبيت الأبيض: واشنطن ستخسر حربها أمام الصين ترامب وشى
أ ش أ
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أعلن المستشار الاقتصادى السابق بالبيت الأبيض جارى كوهن ، اليوم الخميس ، :" أن الولايات المتحدة ستخسر فى حربها التجارية مع الصين وذلك لعدم تفعيل الرسوم الجمركية للإدارة الأمريكية ". 
واتهم كوهن، فى تصريح له أوردته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، مدير المجلس التجارى القومى بالبيت الأبيض بيتر نافارو، ووزير التجارة الأمريكى الحالى ويلبور روس بإدخال البلاد فى حرب تجارية مضرة.
وأوضح :"السيد نافارو هو الشخص الوحيد الذى يعتقد أن فرض الرسوم الجمركية مُجدى". 
كما أشار إلى أن العجز التجارى للولايات المتحدة أرتفع 12% فى عام 2018 حيث بلغ 621 مليار دولار، فى الوقت نفسه الذى فرض فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية على واردات الحديد والألومنيوم، وعلى مجموعة كبيرة من المنتجات الصينية. 


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